«Газпром» сократил транзит газа через Беларусь 2.08.2021, 8:22

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Упала закачка газа в хранилища Европы.

"Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, пишет "Интерфакс".

Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

При этом обычно в выходные дни закачка традиционно растет, так как снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.

Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Беларусь и Польшу в Германию) - с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.

Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубометров.

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