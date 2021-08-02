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Белорусские метатели молота вылетели с Олимпиады

  • 2.08.2021, 8:35
Белорусские метатели молота вылетели с Олимпиады
Иван Тихон
Фото: Reuters

Ябатька Иван Тихон занял лишь 18-е место.

На Олимпиайских играх в Токио завершилась мужская квалификация в метании молота, сообщает "Прессбол".

От Беларуси в ней приняли участие три атлета, но ни один из них в финал не отобрался. Иван Тихон занял 18-е место (74,57), Юрий Васильченко был 19-м (74,00, Глеб Дударев финишировал на 27-й поозиции (71,60).

Последним пропуском в финал был результат американца Даниэля Хауга (75,73).

Напомним, один из лидеров сборной Беларуси в этой дисциплине, председатель федерации легкой атлетики Иван Тихон, не раз поддерживал действия режима Лукашенко. Он даже присутствовал на тайной "инаугурации", которую устроил узурпатор.

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