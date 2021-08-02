Андрей Суздальцев: Чиновники и силовики ищут возможность вывезти свои семьи из Беларуси 2.08.2021, 8:39

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Андрей Суздальцев

Никто не питает иллюзий о ситуации в стране.

Об этом в статье для сайта politoboz.com пишет российский политолог Андрей Суздальцев:

— Жить годами под нависшим над головой дамокловым мечем неминуемой расплаты невозможно. Белорусская номенклатура очень хорошо знает свой народ и не обманывается в отношении «стабильности» и «спокойствия» (как на кладбище), которые поддерживаются непрерывной карательной операцией.

Служащие, включая силовиков, действительно боясь, что в итоге для них все закончится трагически, ищут возможность вывезти семьи, детей, исходя из финансовых возможностей, покупают недвижимость в России и в Украине.

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