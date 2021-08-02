СМИ рассказали, как брокер-алкоголик взвинтил цены на нефть 5 2.08.2021, 8:49

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иллюстрационное фото

Он потратил пьяным $520 миллионов за ночь.

Ночью 30 июня 2009 года цена на нефть марки Brent таинственным образом подскочила более чем на $1,5, достигнув максимума за восемь месяцев. Такое колебание могло бы произойти из-за крупного геополитического события — но причиной стал всего один человек, старший брокер Стив Перкинс. Как это у него получилось? Об этом рассказывает РБК.

У Перкинса была возможность торговать из дома и доступ к огромным средствам

Стив Перкинс начал работать в лондонской фирме PVM Oil Futures Limited в 1998 году. Его взяли на должность брокера — человека, исполняющего заявки клиентов. Перкинс работал в отделе, который занимался фьючерсами на нефть Brent. Его клиентами были крупные нефтяные компании, а также независимые частные трейдеры, которые торгуют за свой счет.

Сотрудники отдела пользовались онлайн-платформой для трейдеров WebICE, которую предоставляет лондонская биржа ICE. Причем торговать через нее можно не только в офисе, но и дома — главное, чтобы был доступ в интернет.

У Перкинса не было права совершать сделки без одобрения клиента. Тем не менее, он нарушил это правило. Днем 29 июня брокер разместил восемь заявок на покупку и продажу Brent, всего 115 лотов на сумму более чем $8 млн. Один лот — 1 тыс. баррелей нефти. По данным The Telegraph, для этого он использовал деньги PVM.

Перкинс подал заявки от имени одного из клиентов — частного трейдера. В документах регулятора его называют «клиент А», его личность не раскрывается. При этом тот одобрил только одну из сделок. Брокер торговал из дома со своего ноутбука.

Сделки Перкинса ошеломили рынок подобно геополитическому событию

Как выяснили в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), те сделки не повлияли на цену нефти — но на этом Перкинс не остановился. На следующий день, около полпервого ночи, брокер продолжил торговать фьючерсами Brent. Сделки опять проводились без разрешения клиента. Перкинс купил около 9 тыс. лотов, а потом продал 1,9 тыс — к утру его чистая длинная позиция составила 7,125 млн баррелей нефти на $520 млн.

Длинная позиция — это покупка актива на долгий срок, когда трейдер или инвестор рассчитывает получить прибыль в долгосрочной перспективе от роста рынка. Чистая длинная позиция (net long position) — это состояние, когда у инвестора больше длинных позиций, чем коротких в определенном активе, в портфеле или торговой стратегии.

В FCA отметили, что для этого времени объем торгов был очень большим. «Статистика показывает, что среднесуточный объем сделок по марке Brent, заключенных на WebICE в период с 01:00 до 04:00 по британскому времени в 2009 году, составил примерно 514 лотов», — рассказали в FCA.

Причем Перкинс предлагал купить нефть дороже самой лучшей ставки на рынке. По данным ведомства, в ночное время его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель. В FCA заявили, что подобный рост цен мог произойти, только если бы случилось какое-либо геополитическое событие. После того как Стив сделал перерыв в торгах, стоимость нефти стала падать.

«Эти сделки создали ложное и вводящее в заблуждение впечатление относительно спроса, предложения и цены на нефть марки Brent. Они оказали прямой эффект на повышение цены нефти до ненормального и искусственного уровня. Таким образом, торговля мистера Перкинса сводилась к манипулированию рынком», — заявляли в FCA.

В семь утра брокер начал продавал фьючерсы. За несколько часов он избавился почти от 2,6 тыс. лотов — это около 2,6 млн баррелей нефти. Перкинс сократил чистую длинную позицию с 7,1 тыс. лотов до 4,5 тыс.

Перкинс врал фирме и принес ей почти $10 млн убытков. Его уволили

Утром Перкинс написал работодателю сообщение, что не придет в офис, так как его родственник заболел. Впоследствии представитель PVM связался со Стивом по поводу сделок, которые он совершил за ночь. Брокер соврал ему, что клиент их одобрил: заявил, что тот был с ним в его доме, и они торговали ночью вместе. И несколько раз повторил эту ложь.

В течение двух часов в фирме не знали, что сделки были несанкционированными — однако в десять утра после расспросов Перкинс признал, что клиент не одобрял их. Фирма закрыла ему доступ к бирже ICE, а затем распродала оставшиеся фьючерсы.

В результате PVM потеряла около $9,76 млн. The Telegraph сообщала, что для размещения заявки Перкинсу нужна была небольшая сумма денег — но если бы сделки не обнаружили и фьючерсы не распродали, то компании пришлось бы выплатить $650 млн. Конечно, после такого брокера уволили.

Причина неадекватных сделок — пьянство: брокер даже не помнил, что творил

Главное в этой истории — почему брокер решил поторговать ночью. Стив объяснил свои действия тем, что был пьян. Все выходные он много пил и решил продолжить попойку с середины дня в понедельник — в этот день у него тоже был выходной. Утром он вернулся домой с игры в гольф, спонсируемой брокерской фирмой.

Перкинс утверждал, что плохо помнит, что вообще произошло. Он говорил, что был настолько пьян, что не понимал, что делает. Брокер страдал алкоголизмом и в июле 2009 года присоединился к программе реабилитации алкоголиков, после чего бросил пить.

В FCA пришли к выводу, что алкогольное опьянение не оправдывает злоупотребления. Перкинс не пригоден для работы в финансовой сфере, а его поведение угрожало «надлежащему функционированию рынка», посчитали в ведомстве. В FCA говорили, что Перкинс «представляет серьезный риск для рынка в состоянии алкогольного опьянения».

Тем не менее, регулятор учел, что Стив решил взяться за себя, избавиться от зависимости, а также сотрудничал со следствием. На пять лет у него отобрали лицензию брокера, без которой он не мог работать. Однако в управлении отметили, что могут ее вернуть, если его алкоголизм больше не будет угрозой.

Кроме того, Перкинсу выписали штраф в размере £72 тыс. (около $108 тыс.), который он должен был выплачивать по £2 тыс. в месяц до ноября 2013 года. Наказание могло бы составить и £150 тыс., но FCA скинуло несколько десятков тысяч фунтов из-за того, что у Стива были «серьезные финансовые трудности».

Перкинс все же продолжил карьеру брокера — нашел работу в Швейцарии

Однако через несколько дней после отзыва лицензии и штрафа «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables. «Мы считаем, что Стивен Перкинс — хороший человек, который совершил глупый поступок», — говорил гендиректор компании Кевин МакГини. По его словам, один из соучредителей Starsupply к тому моменту знал бывшего брокера более 15 лет.

Как писала The Telegraph, в FCA знали, что Перкинс ищет работу в Швейцарии, и рассказали швейцарским регуляторам о том, что он натворил. Однако в управлении признали, что не могут помешать ему торговать других странах Европы. Тем не менее, МакГини отметил, что компания и Перкинс будут уважать решение британского регулятора, поэтому Стив не будет заниматься торговлей, а начнет с помощи в написании учебных материалов для выпускников вузов, которых будет нанимать компания.

«Мы верим в реабилитацию. Мы хотим дать мистеру Перкинсу возможность перестроить свою карьеру в другом направлении», — отмечал гендиректор Starsupply Renewables.

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