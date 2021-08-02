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Второго белорусского троеборца сняли с Олимпиады

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  • 2.08.2021, 9:05
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Второго белорусского троеборца сняли с Олимпиады
Фото: НОК

Его сняли из-за лошади.

Лошадь Карло Гранде, на котором выступает белорусский всадник Александр Зеленко, снята с Олимпийских игр по ветеринарным показаниям. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Беларуси.

«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», — говорится в сообщении.

По итогам выступления в троеборье (конный спорт) после второй дисциплины — полевых испытаний — Александр Зеленко с Карло Гранде занимал 44-е место среди 63 пар.

Отметим, что ранее из-за серьезного заболевания своей лошади Мартини с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов.

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