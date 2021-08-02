В городе на западе Турции нашли ворота древнего храма 3 2.08.2021, 9:15

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Фото: AA Photo

История древнего города насчитывает около 5000 лет.

Монументальные входные ворота святилища Храма Зевса в древнем городе Айзаной в западной части Турции были обнаружены во время недавних раскопок, пишет «Новое время».

Дирекция музея Кютахья ведет раскопки в древнем городе, который был включен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.

Координатор раскопок, заведующий кафедрой археологии Университета Думлупынар (DPU), профессор Гекхан Джошкун, сообщил, что история древнего города насчитывает около 5000 лет.

«Мы начали раскапывать монументальный вход с лестницей в святилище Храма Зевса, которое существует уже 2000 лет, только в этом году. Остатки этого сооружения открываются нам изо дня в день. Во многом можно определить архитектурные блоки разрушенных монументальных въездных ворот», — подчеркнул ученый.

«После завершения работ конструкция будет восстановлена. Мы стремимся, чтобы посетители прошли через агору и прошли через эти монументальные входные ворота на территорию храма, как в древние времена», — добавил профессор Джошкун.

Город Айзонай, где находится один из наиболее хорошо сохранившихся храмов Турции, посвященный греческому богу Зевсу, по величию и значимости сопоставим с Эфесом.

Первоначально населенный фригийцами, этот район был преобразован римлянами в город в первом веке до нашей эры и включает уникальные места, такие как храм; четыре римских моста, два из которых используются до сих пор; первый в мире известный крытый рынок, на стенах которого до сих пор видны надписи с ценами на проданные товары; театры и римские бани.

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