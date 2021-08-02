Мнение: Лукашенко уберут свои, которым бежать некуда 15 2.08.2021, 10:25

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Политическая блокада узурпатора сужается и стягивается, как петля на шее.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что режим Лукашенко начинает жить нравами «бункера»:

— Жить годами под нависшим над головой дамокловым мечем неминуемой расплаты невозможно. Белорусская номенклатура очень хорошо знает свой народ и не обманывается в отношении «стабильности» и «спокойствия» (как на кладбище), которые поддерживаются непрерывной карательной операцией. Служащие, включая силовиков, действительно боясь, что в итоге для них все закончится трагически, ищут возможность вывезти семьи, детей, исходя из финансовых возможностей, покупают недвижимость в России и в Украине.

Лукашенко, обладающий феноменальным чутьем на опасность, на уровне подсознания понимает, что режим оккупации разорителен, он не увеличивает его рейтинг, а понижает, но время компромиссов сознательно и окончательно упущено и единственная возможность разрядки белорусского политического кризиса – его отставка и бегство. Но тут тупик. Пойти на отставку Лукашенко не может.

Но тогда рано или поздно его уберут свои, которым бежать некуда и недвижимость за рубежом им не по карману. Да и найдут их в любой стране мира. Руководство Беларуси, ощущая неминуемый исход, неуклонно и даже незаметно для себя начинает жить нравами «бункера».

То, что произошло в пятницу, 29 июля 2021 (заявление Лукашенко о том, что «если надо, он позовет российскую армию» – ред.) – это прямо римейк последних кадров советского сериала «Освобождение», где Гитлер кричит из бункера «Где Венк! Венк!». Вот сейчас российская армия и воспринимается Лукашенко, как армия Венка, обязанная прийти на помощь прячущемуся под землей, в центре Берлина, фюреру. Но мы помним, что она не пришла…

Конечно, Лукашенко пока не блокирован в бункере, он свободен в своем Дворце и на территории Беларуси и России, но далее – всё. Существует блокада политическая и даже воздушная. Между прочим, закрыт и Китай. Как не пытается В. Макей использовать все свои дипломатические возможности и даже личные связи, политическая блокада Лукашенко сужается и стягивается, как петля на шее.

Видимо в окружении Лукашенко есть понимающие люди, которые учитывают, что любая, вроде даже незначительная ошибка, может привести к «осечке» и запустить «цепную реакцию» развала режима. Вот не доехал вовремя автобус с карателями, не выдержали нервы у офицера ОМОНа, что-то ляпнула Эйсмонт, и еще что-то, включая какую-нибудь, не дай Бог, техногенную катастрофу. И всё…

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