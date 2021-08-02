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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила помощи у Польши

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  • 2.08.2021, 10:27
  • 23,692
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила помощи у Польши
Кристина Тимановская

(Обновлено) Ей будет предоставлена национальная виза.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшее время обратится в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы в Польшу, сообщает (НАУhttps://t.me/nau_belarus).

В настоящий момент она не обращалась по вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши. Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта – Федерации легкой атлетики Польши – для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты.

Мировые СМИ уже публикуют фото легкоатлетки, входящей в посольство Польши в Токио

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