Циклон принес в Беларусь ливни, грозы и сильный ветер 2 2.08.2021, 10:39

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фото: charter.org

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня через территорию республики будет проходить частный (вторичный) циклон с Западных Карпат.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в северо-западной части ожидаются ливни), местами прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на западный, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах составит:

Брест +19..+21°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +28..+30°C;

Гродно +19..+21°C;

Могилев +26..+28°C;

Минск +22..+24°C.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

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