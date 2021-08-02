Циклон принес в Беларусь ливни, грозы и сильный ветер

Циклон принес в Беларусь ливни, грозы и сильный ветер2
- 2.08.2021, 10:39
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Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Сегодня через территорию республики будет проходить частный (вторичный) циклон с Западных Карпат.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в северо-западной части ожидаются ливни), местами прогремят грозы.
Ветер южный с переходом на западный, во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах составит:
Брест +19..+21°C;
Витебск +23..+25°C;
Гомель +28..+30°C;
Гродно +19..+21°C;
Могилев +26..+28°C;
Минск +22..+24°C.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.