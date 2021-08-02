Главный приз Олимпиады в Токио 11 Telegram-канал «СерпомПо»

2.08.2021, 10:48

11,554

Беларусь снова на первых страницах всех мировых СМИ.

Лукашенко, который днями объяснял, почему белорусские спортсмены не выигрывают медалей (после чего Иван Литвинович взял золото по прыжкам на батуте), сам сорвал главный приз Токийской Олимпиады.

Попытка депортировать бегунью Тимановскую за публичную критику руководства национальной олимпийской сборной закончилась грандиозным скандалом.

Насильственно посадить Кристину Тимановскую в самолет белорусским чиновникам не удалось. Спортсменка обратилась в МОК и сейчас находится под охраной японской полиции в аэропорту, к делу подключился МИД Японии, посольства Польши и Австрии. Тимановская возвращаться на родину не собирается.

Эх, если б можно было бы вывезти непослушную спортсменку, как рекомендовалось в кино про Штирлица, – в наручниках в багажнике посольской машины! Или как недавно из Москвы вывозили в Минск белорусских диссидентов.

Но Токио – не Москва. А Лукашенко скоро переплюнет и северокорейских Кимов.

Зато он снова на первых страницах всех мировых СМИ.

Надеемся, что Путин не завидует.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».