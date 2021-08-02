Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь

Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь14
- 2.08.2021, 11:00
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Сейчас он находится в Киеве.
Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Киев, сообщает «Эхо Москвы».
Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.
На легкоатлетку оказывалось давление.