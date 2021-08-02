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Видеохит: Обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша

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  • 2.08.2021, 11:13
  • 7,930
Видеохит: Обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша
иллюстрационное фото

Забавное видео опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии.

Видеоролик, появившийся в соцсетях, стал очередным доказательством того, что материнство — это работа, причём порой нелёгкая, пишет 120.su.

Кадры, которые зрители посчитали и смешными, и трогательными, опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии. Мы видим мамашу-обезьяну, пытающуюся искупать своего непослушного отпрыска, который явно не в восторге от водных процедур.

Конечно, такое зрелище не осталось без внимания пользователей, и видеоролик набирает популярность, порождая целые дискуссии о том, как проходит материнство у разных видов животных.

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