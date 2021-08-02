Видеохит: Обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша

Видеохит: Обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша1
- 2.08.2021, 11:13
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Забавное видео опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии.
Видеоролик, появившийся в соцсетях, стал очередным доказательством того, что материнство — это работа, причём порой нелёгкая, пишет 120.su.
Кадры, которые зрители посчитали и смешными, и трогательными, опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии. Мы видим мамашу-обезьяну, пытающуюся искупать своего непослушного отпрыска, который явно не в восторге от водных процедур.
This is the way mother teaches their kid that no one else can take a bath for you... pic.twitter.com/bMko4N4hXk— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 27, 2021
Конечно, такое зрелище не осталось без внимания пользователей, и видеоролик набирает популярность, порождая целые дискуссии о том, как проходит материнство у разных видов животных.