Видеохит: Обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша 1 2.08.2021, 11:13

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иллюстрационное фото

Забавное видео опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии.

Видеоролик, появившийся в соцсетях, стал очередным доказательством того, что материнство — это работа, причём порой нелёгкая, пишет 120.su.

Кадры, которые зрители посчитали и смешными, и трогательными, опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии. Мы видим мамашу-обезьяну, пытающуюся искупать своего непослушного отпрыска, который явно не в восторге от водных процедур.

This is the way mother teaches their kid that no one else can take a bath for you... pic.twitter.com/bMko4N4hXk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 27, 2021

Конечно, такое зрелище не осталось без внимания пользователей, и видеоролик набирает популярность, порождая целые дискуссии о том, как проходит материнство у разных видов животных.

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