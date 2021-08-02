В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

В Шарковщинском районе украли водонапорную башню6
- 2.08.2021, 11:30
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Кража года произошла в деревне Речки.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, здесь украли водонапорную башню.
С заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.
Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть.
Возбуждено уголовное дело.