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В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

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  • 2.08.2021, 11:30
  • 9,468
В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

Кража года произошла в деревне Речки.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, здесь украли водонапорную башню.

С заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.

Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть.

Возбуждено уголовное дело.

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