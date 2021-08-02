«Первая мысль - бежать и расторгать договор» 2.08.2021, 12:00

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фото: ONLINER

Как дольщикам в Минске подменили систему отопления.

Строительную отрасль реформируют и модернизируют не первый год. Правда, на цене квадратного метра это сказывается не особо — жилье было, есть и (вероятно) будет дорогим. Однако — надо отдать должное — новации все же внедряются, пишет «Онлайнер».

Иногда помимо воли дольщиков. Временами эти самые новации становятся причиной затягивания сроков сдачи многоэтажек, что заставляет горожан нервничать и искать отголоски правды в переписках с госорганами. История с «подменой» системы отопления произошла с дольщиками, строившими вместе с УКСом Центрального района современные квартиры в районе метро «Грушевка». Заплатившие немалые деньги минчане стали помимо своей воли участниками «электроэксперимента» и теперь понятия не имеют, когда заселятся в свои давно оплаченные квартиры.

Даешь больше электричества (и больше метров)

Разговоры о том, что надо строить больше домов с электроотоплением ведутся уже много лет: рассуждать о целесообразности таких изменений начали еще задолго до строительства АЭС, а уж после душа и вовсе развернулась. Вот, например, привет от Минэнерго из 2014-го: «Еще одно направление интеграции (БелАЭС в энергосистему Беларуси. — Прим.) — это перевод технологий, использующих газовый нагрев, на электрический, строительство жилья с использованием в качестве отопления и горячего водоснабжения электроэнергии. Это позволит исключить строительство котельных для вновь вводимого жилья, центральных и индивидуальных тепловых пунктов».

Чем дальше развивались события, тем больше тысяч и даже миллионов «электрических» квадратных метров должно было появляться на белорусской земле. Но разговоры и декларирующие новые порядки бумаги — это одно, а реальность — другое. Такие дома, безусловно, строились, но явно не в том количестве, которое требовалось. Минск же и вовсе плелся в республиканском хвосте — никаких прорывов и ударных темпов. «Инновационная пустыня» зацвела только в 2020-м, да и то при очень странных обстоятельствах.

Превращение

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, дольщики сразу двух высоток на улице Папанина обнаружили, что их обычные по всем параметрам многоэтажки вдруг стали эксклюзивными. Из новостей (а не благодаря обзвону сотрудниками УКСа) минчане выяснили, что хоть изначально их дома и должны были питаться теплом от газовой котельной, уже в процессе строительства решено было все переиграть. Естественно, мнения тех, кто платит за «фьючерсные» метры, никто не спрашивал.

— Мы начинали строиться в самых обычных домах, — рассказывают дольщики, стоя рядом со своими давно оплаченными, но все еще недосягаемыми метрами. — Прежде чем заключить договор с УКСом Центрального района, проверили буквально все: кто разрабатывал проект, какая организация будет генподрядчиком, что происходит на стройплощадке.

Сомнений не возникло: все открыто и, насколько возможно, прозрачно. В конце концов, за дело взялся государственный застройщик, а это уже гарантия того, что стройка будет вестись по проекту и затягивать сроки вряд ли кто-то решится. По крайней мере, так думалось два года назад.

Не соблазниться новым ЖК, состоящим из двух монолитно-каркасных домов на 227 и 319 квартир, и вправду было сложно. Удачное расположение (не над шумящим проспектом Дзержинского, но все еще в шаговой доступности от метро), хорошие планировки, закрытая от машин территория, собственный многоуровневый паркинг... Что еще нужно для комфортной жизни в столице?

— Квадратный метр в нашем доме стоил где-то от $1100 до $1300 по курсу, — вспоминает Оксана. — Причем за каждым дольщиком еще было закреплено обязательство купить машино-место в паркинге. А это дополнительные траты — от $6000 до $8500 в эквиваленте. В общем, получалось недешево, но что поделаешь.

Перед тем как заключить договор, мы с мужем еще решали-думали, куда податься — в «Гранд Хауз» к частнику или сюда к государственному застройщику. В итоге сошлись во мнении, что второе надежнее. Продали квартиру и в августе 2019-го подписали документы, рассчитывая вовремя получить ключи и поскорее справить новоселье. Платить за съемное жилье, понятно, никому не хочется.

Примерно такая же история и у остальных пяти сотен белорусов, которые были уверены в том, что эта стройка не будет отличаться от всех предыдущих.

Но у УКСа и других важных людей был заготовлен сюрприз для минчан. Вот как момент трансформации описывало издание «Минск-Новости» в июле 2020-го: «Как рассказали в УКС, изначально для отопления и водоснабжения жилого комплекса планировалась собственная газовая котельная. Однако такой объект с возвышающейся над районом 60-метровой трубой явно не стал бы украшением застройки. Между тем еще в 2017 году в связи со строительством АЭС вышло постановление правительства страны о возможности проектировать и возводить жилые дома с электрическим отоплением и горячим водоснабжением. Воспользовавшись такой возможностью, УКС Центрального района выступил с инициативой заменить газовую котельную на электрическую.

— Были получены все необходимые предварительные согласования, принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию, недавно откорректированный проект отправлен в Главгосстройэкспертизу, — рассказал агентству заместитель директора УКС Максим Денисик. — В течение месяца ожидаем заключение, и тогда можно приступать к возведению инженерных сооружений».

«Это был шок»

Как только выяснились новые обстоятельства, в чате дольщиков закипели страсти: люди пытались предположить, чем обернется подмена, придется ли платить больше и зачем вообще все это нужно. Но УКС поспешил заверить: на сроках сдачи перевод дома на электрокотельную никак не отразится.

— Понятно же, что большинство будущих соседей никак не связаны со стройкой, не знают ее специфики, а потому поверили словам представителей УКСа. Но я от этих известий была в шоке, — продолжает разговор Оксана. — Первая мысль — надо бежать и расторгать договор, так как очевидно, что квартиру свою не увижу еще долго.

А потом немного остыла, села и подсчитала убытки. Платили мы за метры, когда курс был в районе двух рублей за доллар, к июлю 2020-го он вырос до 2,4. Вот и получалось, что в случае расторжения мы теряем огромную сумму. Решили ждать до победного. Кстати, насколько я знаю, никто из дольщиков, кто также поначалу хотел прервать отношения с УКСом, так на это и не решился. Мы все стали заложниками ситуации. Да вы и сами знаете, какие у нас договоры — все в пользу застройщика.

— Официально информация об электрокотельной прозвучала только в середине 2020-го, но в УКСе об этой подмене знали намного раньше. Я, например, заключал договор, когда о переменах уже было известно, и меня никто не предупредил. Более того, эта информация не была отражена в проектной декларации. Если бы я заранее знал о такой особенности дома, то, скорее всего, отказался бы от мысли строиться здесь, — описывает свою ситуацию Вячеслав.

Несмотря на все обещания и заверения УКСа, к 7 января, когда по договору дом должен был быть сдан, чуда не случилось. Вместо ключей люди получили дополнительные соглашения, срок перенесли на 15 мая, потом — на 25 июня. Затем даже бумаги о продлении перестали приходить.

— На сегодня мы понятия не имеем, когда будет сдан дом, — говорят минчане. — Коммуникация с застройщиком очень затруднена и размыта, поэтому мы собираем крупицы информации из разных источников и сами пытаемся делать выводы. Но самое неприятное, что УКС, похоже, тоже не знает, когда наступит день икс. Вот, например, какой ответ нам пришел:

«Ввод объекта в эксплуатацию возможен только при полной готовности инженерной инфраструктуры, заказчиком по строительству которой мы не являемся. Предприятие не несет ответственности за сроки выполнения работ другим заказчиком, но находится в тесном взаимодействии с ним с целью обеспечения ввода объекта в эксплуатацию».

И хоть в июне Мингорисполком сообщал, что сдача нашего дома запланирована на июль, этого так и не случилось. Да, предварительная приемка была, но, как мы думаем, для отвода глаз, чтобы показать, что что-то происходит. Сомневаемся, что вопрос решится до конца лета, а ведь детей надо отдавать в школы и детские сады. Причем сами дома готовы, там только исправить недоделки надо. Вся проблема в этой электрокотельной, которую мы не просили, но получили.

Дольщики думали было по-хорошему поговорить с УКСом относительно выплаты компенсации за срыв сроков, но и тут застройщик непоколебим — сначала докажи, что виноват именно я: «негативные последствия в виде неустойки (пени) возникают у заказчика только при наличии его вины в срыве сроков строительства», говорится в одном из ответов.

— Но у меня договор с УКСом, пусть он и отвечает за все промахи, а уже потом выставляет счет тому, кто виновен, — рассуждает Игорь Михайлович, также заждавшийся своих метров.

Раскручивая клубок уксовских противоречий, минчане обнаружили еще одну странную вещь: несмотря на то что за места в паркинге они платили заранее, фактически спонсируя процесс возведения, в итоге все же остались без «ячеек» на удобных первом и втором этажах.

— В любую погоду нам надо пешочком подниматься на третий и выше уровень. Согласитесь, не очень-то приятно. Но это еще что: выяснилось, что лучшие этажи УКС придержал и теперь продает всем желающим, к тому же по ценам ниже, чем платили многие из нас. Вот такая клиентоориентированность. Хотя я, когда заключала договор, уточняла этот момент, однако мне строго сказали, что за каждым домом и этажом закреплен свой сектор в паркинге и выбирать можно места только в нем. И никаких отклонений. Теперь понятно почему, — дополняет картину дольщица Юлия.

Минчане, против своей воли ставшие участниками эксперимента, пока не берутся загадывать, насколько выгоден для них будет переход на отопление и подогрев воды за счет электричества. «Лишь бы не дороже», — горько шутят собравшиеся. В любом случае те, кто снимает квартиры, уже потеряли немалые деньги за лишние полгода ожидания. А какие жировки придут жильцам, узнаем уже этой зимой (все же мы надеемся, что дом будет скоро сдан).

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