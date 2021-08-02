В Конгрессе США представили доклад о создании COVID-19 в китайской лабаратории 1 2.08.2021, 12:09

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Доклад представили республиканцы.

Коронавирус COVID-19 был создан в Уханьском институте вирусологии, говорится в докладе, представленном американским конгрессменом Маком Макколом.

Об этом сообщает Reuters.

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей утверждает, что проведенное его однопартийцами расследование подтверждает искусственное происхождение вируса.

Также, по его словам, в докладе приводятся доказательства того, что китайские ученые при помощи американских экспертов и поддержке госфондов США и Китая работали над изменением структуры коронавирусов, чтобы сделать его заразным для людей.

"Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов", — говорится в докладе.

Республиканцы предполагают, что вирус вырвался из лаборатории незадолго до 12 сентября 2019 года.

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