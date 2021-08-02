Пашинян снова назначен премьер-министром Армении 2.08.2021, 12:35

Никол Пашинян

Фото: news.am

Его партия на последних выборах набрала 53,91% голосов избирателей.

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его сайте 2 августа.

«Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — следует из документа.

До этого времени Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра. 25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за премьером сложило полномочия.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

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