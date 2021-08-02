Премьер-министр Литвы: Если ситуация станет сложной, будем просить разместить мигрантов в других странах ЕС 6 2.08.2021, 13:03

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Ингрида Шимоните

ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство рассматривает возможность обращения к другим странам Евросоюза (ЕС) с просьбой разместить нелегалов в других странах ЕС, пока рассматривают их заявки на получение статуса беженцев. Премьер сказала, что так поступят, если ситуацией будет сложно управлять, пишет delfi.lt.

"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", – в понедельник после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказала Шимоните.

Йоханссон сказала, что ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис:

- Mы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью.

"Сейчас главное - пресечь нелегальное проникновение в Литву и выслать этих людей назад. Мы, как Еврокомиссия, располагаем международными соглашениями, юридические соглашения с третьими странами, и должны воспользоваться всеми своими полномочиями для обеспечения соблюдения этих соглашений", – подчеркнула еврокомиссар.

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