Самые известные истории «невозвращенцев» Олимпиад разных лет 2.08.2021, 13:12

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От времен коммунизма — до наших дней.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская — не первая спортсменка, которая пытается избежать возвращения на родину с Олимпиады в Токио. Еще до официального открытия Игр из тренировочного лагеря сборной Уганды бежал 20-летний штангист Джулиус Секитолеко (категория до 67 кг). Он был включен в состав сборной по тяжелой атлетике и приехал в Японию, надеясь выступить на Играх. Однако в последние дни перед открытием Олимпиады был обнародован новый международный рейтинг в его виде спорта, который исключал участие Секитолеко в соревнованиях — что обязывало его вернуться домой уже 20 июля, пишет «Новое время».

Вместо этого 20-летний спортсмен тайно покинул отель сборной в городе Идзумисано, оставив записку, что не хочет возвращаться в Уганду из-за тяжелой жизни в стране и намерен искать лучших возможностей для себя в Японии. Его пропажу обнаружили медики, которое должны были взять у спортсмена очередной тест на COVID-19 — ранее именно в команде Уганды был обнаружен первый на Олимпиаде случай коронавирусной инфекции.

На нынешних Играх спортсменам запрещено покидать олимпийские локации (мера борьбы с распространением COVID-19), поэтому спустя несколько дней японские правоохранители нашли Джулиуса Секитолеко в одном из пригородов города Нагоя. Впоследствии японские СМИ сообщили, что при задержании и допросе в полиции тяжелоатлет не сопротивлялся, но расплакался. «Я купил билет в Нагою за свои деньги, за наличные, разместился в ближайшем к станции отеле. Уже в городе я связался со знакомым угандийцем, и он увез меня. Когда узнал, что меня разыскивает полиция, я скрылся в другом месте. Я просто не хотел домой», — признался Секитолеко. Позже японские телеканалы показали спортсмена уже в аэропорту Токио и сообщили, что ему все же пришлось вылететь в Уганду.

Через год после летней Олимпиады в Лондоне 2012 года британская газета Daily Mail написала о том, что около 70 иностранных спортсменов и тренеров по-прежнему оставались на территории Великобритании. По состоянию на июль 2013 года как минимум половина из них получила право на убежище, тогда как остальные продолжали бороться за возможность легально остаться в Британии. В основном это были представители сборных африканских стран: в августе 2012 года в числе беглецов были четыре спортсмена из Республики Конго, три — из Кот д’Ивуара, три — из Гвинеи, два — из Судана, один — из Эфиопии.

Камерунская сборная по боксу

Во время Игр из олимпийской деревни бежали семеро спортсменов сборной Камеруна. Среди них 21-летний пловец, 25-летняя запасной голкипер женской сборной по футболу, а также пятеро боксеров, выступавших на Играх. Наиболее широкую огласку получил побег всей боксерской команды Камеруна — в нее входили Томас Эссомба, Кристиан Донфак Аджуфак, Абдон Меволи, Блез Йепму Мендуо и Серж Амбомо. Британскому телеканалу ВВС удалось записать интервью с боксерами (не раскрывая их местонахождения), в котором они заявили о давлении руководства сборной и заявили, что хотят остаться в Великобритании. По словам спортсменов, чиновники олимпийского комитета Камеруна угрожали им, отбирали паспорта после поражений и заявляли, что боксеры могут не мечтать о продолжении карьеры, если проиграют свои поединки.

«Мы не хотим оставаться в Камеруне не из-за того, что не любим свою страну, а потому что хотим заниматься спортом, который любим. Мы хотим стать профессионалами», — пояснил журналистам Томас Эссомба.

Власти страны отвергли обвинения и заявили, что беглецы хотят стать «экономическими мигрантами».

На момент побега спортсмены не нарушали закон, поскольку визы позволяли им оставаться в Великобритании на период Олимпиады. В 2013 году британская Daily Mirror рассказала, что британское Министерство внутренних дел предоставило убежище как минимум двум боксерам (Томасу Эссомба и Блезу Йепму Мендуо). На тот момент оба жили в приюте для бездомных Армии спасения в Сандерленде и бесплатно тренировались в местном спортзале. Судьбу еще пятерых спортсменов — трех боксеров, пловца и футболистки — британские правоохранители в 2013 году отказались комментировать.

Бегун-знаменосец из Эритреи

Убежища в Британии попросил бегун Вейнай Гебресиласие — знаменосец сборной Эритреии на Играх 2012 года. Спортсмен пояснил, что хочет избежать службы в эритрейской армии, где ему пришлось бы служить неопределенное время, а также быть возможной жертвой репрессий и унижений. В итоге Гебресиласие получил не только убежище: совсем недавно, с января 2021 года, ему предоставили право представлять Великобританию на международных соревнованиях.

Кроме того, во время игр в Лондоне из олимпийской деревни бежали еще трое спортсменов из разоренной серией войн Эритреии. Среди них была и единственная в сборной женщина.

Тяжелоатлет-знаменосец из Ирака: Атланта, 1996

Побег иракского штангиста Раеда Ахмеда — одна из самых драматичных историй Игр, о которой накануне Олимпиады в Токио напоминал ВВС. Взлет его спортивной карьеры пришелся на самые тяжелые для Ирака годы режима Саддама Хусейна и его противостояния с США. Старший сын диктатора, Удай Хусейн, на тот момент возглавлял иракский олимпийский комитет, и порядки для спортсменов были по-настоящему зверскими. Наказания за пропущенный пенальти, красную карточку или просто недостаточно высокие результаты включали в себя пытки током, «купание» в сточных водах и даже казнь. «Он [Удай Хусейн] делал все, что хотел, он был сыном Саддама», — рассказывал впоследствии Ахмед. Тяжелоатлет родился в шиитской семье, и именно на шиитов в начале 90-х режим Хусейна обрушил всю тяжесть репрессий и гонений.

Раед Ахмед признавался, что долгое время обдумывал возможность побега из страны на одном из крупных международных соревнований. В 1995 году он участвовал в чемпионате мира по тяжелой атлетике в КНР, однако побоялся, что китайские власти выдадут его властям Ирака. Поэтому лучшим шансом для себя спортсмен счел Олимпиаду 1996 года в Атланте (США), ради квалификации на которую отдал все силы. На открытии Игр он нес флаг Ирака и позже вспоминал, что переводчик сборной запретил ему и всем спортсменам смотреть на президента США Билла Клинтона, присутствовавшего на трибунах. Ахмед нарушил этот запрет, и во время прохода сборной американский президент, широко улыбаясь, аплодировал иракским спортсменам.

Завершив выступления на Играх, Раед Ахмед бежал из олимпийской деревни, предварительно договорившись о плане побега с друзьями-иракцами, которые жили в США. Ему пришлось оставить документы — их держали у себя чиновники олимпийского комитета Ирака, однако огласка случая помогла спортсмену остаться в США. «Я люблю свою страну. Мне просто не нравится этот режим [Хусейна]», — заявил штангист на пресс-конференции для мировых СМИ. Власти Ирака пытались заставить тяжелоатлета вернуться, оказав давление на его семью, однако впоследствии Раед Ахмед сумел вывезли родных в США. Они поселились в Дирборне, штат Мичиган, где живет общирная арабская община, которая пополнилась иракскими беженцами после войны 2003 года. Здесь Ахмед открыл центр по продаже подержанных автомобилей, занимался тяжелой атлетикой как любитель, а также тренировал местные иракские футбольные и баскетбольные команды.

Советский прыгун в воду: Монреаль, 1976

17-летний россиянин Сергей Немцанов участвовал в летних Играх в канадском Монреале как прыгун в воду и считался одним из самых одаренных спортсменов советской сборной. Однако после соревнований в этой дисциплине он попросил политического убежища в Канаде. Его решение спровоцировало громкий скандал в СССР: в течение суток его отца-летчика отозвали со службы в Венгрии, а тренер советской сборной Анатолий Ларюшкин впоследствии на долгие годы стал «невыездным» из Союза.

Окончательным «невозвращенцем» Немцанов так и не стал: вернуться в СССР его убедила пропаганда. Юноше передали магнитофонную запись, где бабушка (а именно она воспитывала мальчика после расставания родителей) уговаривала внука остаться на родине. Кроме того, спортсмену пообещали, что в СССР он избежит наказания за побег. Немцанов вернулся, но на его карьере был поставлен крест: вскоре юношу забрали в армию, о профессиональном спорте ему пришлось забыть.

Побег спортсменки из ГДР в ФРГ: Инсбрук, 1964

Уте Гелер (Шайффеле) входила в запасной состав сборной ГДР по санному спорту и воспользовалась зимней Олимпиадой в австрийском Инсбруке, чтобы бежать на Запад. Поверив пропаганде ГДР, которая ложно предупреждала своих спортсменов о решении властей Австрии депортировать беглецов, Гелер решила бежать в немецкую Баварию (ФРГ). Друзья тайно вывезли ее из лагеря сборной ГДР на машине, спрятав под одеялом. Впоследствии она выступала на международном уровне уже за Западную Германию.

Демарш сборной Венгрии: Мельбурн, 1956

Летняя Олимпиада в Мельбурне проходила на фоне подавления советскими войсками Венгерского восстания 1956 года. Тогда демонстрация студентов Будапештского технологического и экономического университета переросла в восстание против просоветского правительства страны. Перебросив войска в Венгрию, СССР подавил восстание в ноябре 1956 года — в ход пошли артиллерийские обстрелы, танки и высадка десанта. После этого на родину согласились вернуться менее половины спортсменов из Венгрии, уехавших на Игры в Австралию (проходили в ноябре-декабре 1956 года). В состав венгерской сборной входило более 80 атлетов, а вернулись лишь 38 из них. Большинство вынужденных спортсменов-эмигрантов позже осели в США.

Тренер женской сборной Чехии по гимнастике: Лондон, 1948

Чешка Мария Провазникова тренировала сборную Чехословакии по спортивной гимнастике, которая на лондонских Играх 1948 года завоевала золотые медали в многоборье. Несмотря на это, Провазникова решила не возвращаться на родину, поскольку не могла принять насильственного втягивания Чехословакии в зону влияния СССР. Она уехала в США, где продолжала работать тренером. Провазникова дождалась Бархатной революции и падения коммунистического режима в Чехословакии (1989 год) — она умерла в 1991-м на 101-м году жизни.

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