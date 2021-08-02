Бывший президент Кыргызстана доставлен в Бишкек 4 2.08.2021, 13:37

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фото: rg.ru

На родине его обвиняют в коррупции.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек

С ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, не уточняя, где до этого находился бывший руководитель страны, сообщает «Эхо Москвы».

На родине Акаева обвиняют в коррупции. Он находился в розыске. Акаев покинул Кыргызстан после смены власти в 2005-м году. Он жил в России, в последние годы руководил одной из лабораторий в Высшей школе экономики.

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