Стало известно, кому отключат горячую воду в августе в Минске 2.08.2021, 13:39

фото: tut.by

Опубликован полный список адрессов.

В белорусской столице продолжаются плановые отключения горячего водоснабжения, сообщает «Интерфакс».

Согласно графику, опубликованному на официальном сайте УП «Минсккоммунтеплосеть», без горячей воды в последний месяц лета останутся потребители, проживающие по адресам:

В период с 04 августа

д.Боровая, 34; Седых, 38А.

В период с 10 августа

Алибегова, 6, 6А; 6к1, 6к2, 6к3; 8к1, 8к2, 8к3; 10, 12, 12Б; 13к1, 13к3; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Ак2; 27к1, 27к2, 27к3; 28, 32, 34, 38, 44;

Белецкого, 2/7, 4, 6, 10к1, 10к2; 12к1, 12к2; 14к1, 14к2; 16к1, 16к2; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50к1, 50к2, 50к3;

Газеты "Звязда" пр-т, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4; 6, 8, 8А; 10к1, 10к2, 10к3, 10к4; 12, 12к1; 14А; 14к1, 14к2, 14к3, 14к4; 16, 18, 18А; 20, 22к1; 22к2; 26, 28к1; 28к2; 30, 32к1; 32к2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к1, 59к2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;

Голубева, 20, 22А; 22к1; 24, 24А; 25, 26к1, 26к2; 27, 28, 31;

Горецкого, 1, 3, 3А; 5к2; 7, 7к2; 7А; 9, 11, 15, 17, 17А; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А; 25, 26, 28, 27, 27А; 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93;

Громова, 14, 20, 20А; 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Гурского, 44к1, 44к2, 44к3;

Ельских, 2;

Есенина, 7, 9, 9А; 11, 11А; 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б; 23А; 23к1, 23к2; 25к1, 25к2; 27, 29, 30, 31к1, 31к2, 31к3; 32, 33к1, 33к2; 34, 35к1, 35к2, 35к3; 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43к1, 43к2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А; 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;

Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А;

Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к2; 39, 40к1, 40к2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56;

Курганная, 2;

Л.Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 11А; 15;

Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28к1, 28к2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 89А; 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;

Лосика, 4, 6, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 27Б; 28, 29, 31, 32, 34;

Любимова пр-т, 9, 10, 11, 12, 13к1, 13к2, 13к3; 14, 15к1, 15к2, 15к3; 16, 17, 18, 19к1, 19к2; 20, 20А; 21, 25, 26, 26к1; 27, 29, 30к1; 30к2; 31, 32, 33, 34к1; 35, 36к1; 36к2; 37, 39, 40к1, 40к2; 41, 42к1, 42к2; 44, 46к1, 46к2;

Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;

Малаковича, 4;

Мачульского, 24, 24В; 26;

Михаловская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А, 10Б; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 62А; 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;

Рафиева, 3к1, 3к2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23к2; 25к1; 27, 29к2; 30, 31к2; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А; 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81А; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89А; 89к1, 89к2; 91, 92, 93к1, 93к2, 93к3, 93к4, 93к5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 113;

Семеняко, 2, 4, 6, 12А; 14, 15, 22, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 42, 44;

Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А; 11Б, 11Г; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 62, 62А; 60, 66, 68, 70, 72;

Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37А; 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 89А; 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149;

Слободской пр-д, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28;

Сухаревская, 1, 3, 3А; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21к1, 21к2; 24, 26, 27, 28, 28А; 31, 32, 34, 38к1, 38к2; 39, 41, 43А; 45, 46, 48, 48А; 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, детск.пол-ка г/п1;

Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;

Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11к1, 11к2; 13к1, 13к2; 15, 17к1, 17к2; 19, 21, 23, 23А;

Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12А; 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Шамякина, 5, 7, 9, 11, 15;

Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 36А; 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4; 51, 52, 54, 56, 59к1, 59к2, 60, 61, 62, 63к1, 63к2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 72А; 74, 76, 78, 80, 82;

Ширмы, 3, 5, 7;

Школьная, 1Г; 24А; 26;

Я.Брыля, 2, 3, 3А; 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30;

Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 6Б; 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17А; 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.

В период с 17 августа

Амураторская, 7;

Гвардейская, 1, 1А;

Грибоедова, 2А; 6;

Короля, 5, 7, 9А;

М.Танка, 8;

Машерова пр-т, 51;

Шорная, 20.

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