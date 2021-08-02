Под Оршей автопоезд отправил микроавтобус в кювет, а сам опрокинулся: видео 2.08.2021, 13:56

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Серьезное ДТП случилось сегодня в деревне Андреевщина.

Читатели сообщают «Онлайнеру» о серьезном ДТП, случившемся сегодня в деревне Андреевщина в Оршанском районе. Автопоезд протаранил стоящий на перекрестке микроавтобус: тот от удара скатился в кювет, а автопоезд опрокинулся на бок.

Автопоезд ехал с грузом, который в результате ДТП высыпался на проезжую часть. Момент ДТП попал на видео.

В ГАИ Витебской области сообщили: «Около 10 часов утра в деревне Андреевщина Оршанского района случилось дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке столкнулись микроавтобус Iveco под управлением мужчины 1982 года рождения и фура DAF, за рулем которой находился водитель 1964 года рождения. Транспортные средства технически повреждены. Пассажиров в микроавтобусе не было, водители транспортных средств ранений не получили. По факту ДТП проводится проверка».

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