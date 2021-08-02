Самострелы белорусских властей становятся регулярными 1 Валерий Карбалевич

2.08.2021, 13:58

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Валерий Карбалевич

Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер.

Беларусь вляпалась в очередной международный скандал. За критику руководства сборной Беларуси по легкой атлетике спортсменку Кристину Тимановскую попытались выслать с Олимпиады в Токио в Минск без ее согласия. В ответ она устроила скандал. Какие выводы здесь можно сделать? Об этом пишет Валерий Карбалевич в своем Telegram-канале.

1. Самострелы белорусских властей становятся регулярными, они поставлены на поток. Система просто запрограммирована на них.

2. В стране сформирована атмосфера, в которой любая критика начальства, даже руководство сборной Беларуси по легкой атлетике, считается покушением на власть.

3. Все граждане обязаны беспрекословно выполнять любые приказы сверху. Людей приравнивают к солдатам, которых можно заставлять выполнять любые задания. В нашем случае спортсменов обязали выступать в другой дисциплине, и возражения воспринимаются как предательство. За это человека дома ждет наказание. Это уже что-то из северокорейского опыта.

4. Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер, о чем свидетельствуют комментарии белорусского государственного телевидения по этому поводу.

5. Вряд ли идея экстренной высылки взбунтовавшейся спортсменки – инициатива руководства сборной Беларуси на Олимпиаде. Если скандал приобрел политический характер, то, значит, решение принималось на политическом уровне. Получается, что чем больше Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше вреда. Сразу вспоминается история с визитом в Минск президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и отмена проведения Чемпионата мира по хоккею.

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