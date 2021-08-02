Будет ли дорожать жилье из-за роста цен на стройматериалы? 3 2.08.2021, 14:19

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Условия будет диктовать рынок.

Сегодня в Национальном пресс-центре проходит пресс-конференция с участием Руслана Пархамовича, министра архитектуры и строительства Беларуси. Задали ему вопрос о последствиях подорожания стройматериалов, пишет «Онлайнер».

По словам Руслана Пархамовича, социальное жилье дорожать не должно: есть установленные границы на цену квадратного метра, за пределы которых застройщики выходить не должны. Согласно планам до конца года, стоимость квадратного метра в этом сегменте не должна превышать 1152 рубля.

Что же касается коммерческого жилья, то условия будет диктовать рынок. «Если материалы будут дорожать, то и жилье будет дорожать», — ответил министр. В то же время он заявил, что сегодня ситуация стабилизировалась, а потому резких скачков ждать не стоит: если цена «квадрата» и будет расти, то постепенно.

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