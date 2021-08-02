В ОАЭ разрешили вакцинировать от COVID-19 детей от трех лет 2.08.2021, 14:39

Решение было принято после ряда клинических испытаний.

В ОАЭ начнут вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от трех до 17 лет китайской вакциной Sinopharm. Об этом сообщает The Guardian (перевод — nv.ua).

Решение было принято после ряда клинических испытаний.

В ОАЭ уже разрешено вакцинировать препаратом Pfizer-BioNTech детей в возрасте 12−15 лет.

Министерство здравоохранения ОАЭ заявило, что 78,95% населения страны получили одну дозу вакцины, а 70,57% были полностью вакцинированы.

23 июня в Объединенных Арабских Эмиратах начали бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранных туристов.

Туристам, которые прибывают в столицу страны Абу-Даби, предложат сделать прививку препаратами Sinopharm и Pfizer, которые ранее были доступны только гражданам ОАЭ и обладателям вида на жительство.

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