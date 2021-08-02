В ОАЭ разрешили вакцинировать от COVID-19 детей от трех лет
- 2.08.2021, 14:39
Решение было принято после ряда клинических испытаний.
В ОАЭ начнут вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от трех до 17 лет китайской вакциной Sinopharm. Об этом сообщает The Guardian (перевод — nv.ua).
Решение было принято после ряда клинических испытаний.
В ОАЭ уже разрешено вакцинировать препаратом Pfizer-BioNTech детей в возрасте 12−15 лет.
Министерство здравоохранения ОАЭ заявило, что 78,95% населения страны получили одну дозу вакцины, а 70,57% были полностью вакцинированы.
23 июня в Объединенных Арабских Эмиратах начали бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранных туристов.
Туристам, которые прибывают в столицу страны Абу-Даби, предложат сделать прививку препаратами Sinopharm и Pfizer, которые ранее были доступны только гражданам ОАЭ и обладателям вида на жительство.