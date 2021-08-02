Еврокомиссия: Мы столкнулись с актом агрессии со стороны режима Лукашенко 10 2.08.2021, 14:48

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Абсолютное большинство прибывающих в Литву мигрантов не являются беженцами.

В Евросоюзе считают ситуацию с мигрантами на белорусско-литовской границе провокацией со стороны режима Лукашенко. Об этом заявила на пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая прибыла с визитом в Литву. Пресс-конференция транслировалась на сайте ЕС.

«Мы столкнулись с актом агрессии со стороны режима Лукашенко, направленным на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это акт агрессии с целью провокации», – заявила Йоханссон.

Еврокомиссар отметила, что ситуация ухудшается. «Все больше людей прибывает. Это абсолютно неприемлемо», – заявила она.

«Это провокация со стороны режима Лукашенко, она абсолютно неприемлема. И мы должны дать ясно понять, что на территорию ЕС нет свободного доступа. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Поэтому мы, весь Евросоюз, поддерживаем Литву, чтобы защищать нашу общую границу с Беларусью», — сказала Йоханссон.

Еврокомиссар отметила, что для помощи в Литву уже были направлены сотрудники FRONTEX и вскоре прибудут дополнительные сотрудники. Также в ближайшее время Еврокомиссия направит в Литву делегацию, которая подробно обсудит с литовской стороной финансирование системы охраны границы.

Йоханссон заявила, что большинство прибывающих в Литву мигрантов не являются беженцами. По ее словам, такие люди должны быть отправлены домой. Также еврокомиссар отметила, что надо делать все возможное, чтобы предотвратить прибытие самолетов с мигрантами в Минск.

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