В Греции продолжается рекордная жара 1 2.08.2021, 14:54

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Прогнозируют до +47 градусов.

Греции почти неделю продолжается сильная жара, на этой неделе в некоторых регионах прогнозируют температуру воздуха до +47 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Почти наверняка понедельник будет самым жарким днем в регионе Аттика, включающем столицу Афины, и хотя жара со вторника несколько уменьшится, температура будет оставаться очень высокой минимум до конца недели, предупреждают метеорологи.

Директор по исследованиям в Афинской обсерватории Костас Лагувардос сказал, что эта жаркая волна войдет в десятку сильнейших за последние 35 лет.

Отметив, что с 1987 года произошло 10 длительных волн жары, он добавляет, что две из них были в этом году, и они будут становиться все длиннее и чаще.

Некоторые археологические памятники по всей стране в понедельник получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Жаркая погода может ухудшить ситуацию с лесными пожарами.

Крупный пожар на популярном курортном острове Родос, начавшийся в воскресенье на фоне сухой погоды и сильного ветра, был ликвидирован в понедельник, сообщили в пожарной службе, хотя пожарная опасность остается высокой.

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