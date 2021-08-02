Посол США в Беларуси поддержала спортсменку Тимановскую 3 2.08.2021, 14:57

4,294

Джули Фишер

Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей.

Посол США в Беларуси Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей в ситуации вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

— Благодаря быстрым действиям японских и польских властей, Тимановская смогла избежать попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить эту участницу Олимпиады в Токио за выражение своих взглядов, - отметила она в Twitter, комментируя новости о получении спортсменкой польской визы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».