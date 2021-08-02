Посол США в Беларуси поддержала спортсменку Тимановскую

Посол США в Беларуси поддержала спортсменку Тимановскую3
- 2.08.2021, 14:57
- 4,294
Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей.
Посол США в Беларуси Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей в ситуации вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, пишет телеграм-канал «Хартии-97».
— Благодаря быстрым действиям японских и польских властей, Тимановская смогла избежать попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить эту участницу Олимпиады в Токио за выражение своих взглядов, - отметила она в Twitter, комментируя новости о получении спортсменкой польской визы.