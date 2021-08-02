закрыть
2 августа 2021, понедельник, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посол США в Беларуси поддержала спортсменку Тимановскую

3
  • 2.08.2021, 14:57
  • 4,294
Посол США в Беларуси поддержала спортсменку Тимановскую
Джули Фишер

Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей.

Посол США в Беларуси Джули Фишер отметила быстрые действия японских и польских властей в ситуации вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

— Благодаря быстрым действиям японских и польских властей, Тимановская смогла избежать попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить эту участницу Олимпиады в Токио за выражение своих взглядов, - отметила она в Twitter, комментируя новости о получении спортсменкой польской визы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник