В Бишкеке допрашивают экс-президента Кыргызстана, объявленного в розыск 1 2.08.2021, 15:03

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Аскар Акаев спускается по трапу в аэропорту в Бишкеке.

Доставили или сам прилетел?

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек. Об этом сообщает пресс-центр Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, пишет Kaktus Media.

«ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Аскара Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — цитирует издание сообщение ГКНБ.

«В результате принятых ГКНБ мер 2 августа года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе, — отмечает госкомитет. — В настоящее время Аскар Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор».

Доставили или сам прилетел?

На фото- и видео, опубликованных кыргызскими медиа, Аскар Акаев вместе со своим сыном спокойно спускается по трапу самолета — видно, что он не под охраной, его руки свободны.

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев считает, что Аскар Акаев договорился с властями.

«Целых 16 лет Акаев хотел вернуться на родину. И вот сегодня он прилетел. ГКНБ говорит, что его доставили. Нет. Без определенных гарантий он бы не стал сюда прилетать. Думаю, договоренности между ним и властью, которые они обговорили, будут исполняться. Вопрос в том, что не знаем, в чем эти договоренности заключаются», — отметил депутат.

По его мнению, Акаев скоро будет отпущен и «какая-то сумма поступит в бюджет или он сделает что-то другое взамен».

Экс-премьер Феликс Кулов рассказал, что бывший президент сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания в рамках уголовного дела по Кумтору. По его словам, действующий глава государства Садыр Жапаров «проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту».

«Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал он.

Дело «Кумтор»

8 июля этого года бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о золоторудном месторождении Кумтор. Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Кыргызстана. В 2020 году на Кумторе добыли 17,3 т золота.

Его разработка началась в 90-х годах прошлого столетия инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае этого года руководство Кыргызстана ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию «Центерра» от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства по данному вопросу.

Акаева обвиняют в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения в 2003 году.

Кто такой Аскар Акаев

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана в течение 15 лет. Но в 2005 году в стране началась «тюльпановая революция», благодаря которой к власти пришел Курманбек Бакиев. Официальная причина свержения Акаева — недовольство народа результатами парламентских выборов, которые были признаны нечестными. Но на самом деле недовольство народа было вызвано тяжелым экономическим положением населения, коррупцией и клановостью власти.

Аскар Акаев был вынужден написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.

Новым домом для Акаева стала Россия, где экс-президент Кыргызстана стал преподавать в МГУ. Тем временем на родине Акаев и его родственники стали фигурантами 106 уголовных дел. Его обвиняли в передаче земель Китаю и Казахстану, «уничтожении народного богатства» и «узурпации государственной власти посредством так называемых народных референдумов», а также в том, что в годы своего правления допустил применение огнестрельного оружия против мирного населения.

До суда дела не дошли, но когда в 2014 году Акаев собрался в Бишкек на похороны старшего брата, поездку пришлось отменить: в Кыргызстане заявили, что его арестуют сразу же по прилете.

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