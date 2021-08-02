Минскводоканал массово увольняет работников 11 2.08.2021, 15:15

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Власти нарываются на забастовку.

Подписчики сообщают Telegram-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что на Минскводоканал приходят какие-то «списки», по которым увольняют людей. Под увольнения попадают в основном первоклассные специалисты, которые ликвидируют различные аварии. На текущий момент этот процесс достиг таких масштабов, что в некоторых подразделениях уже некому работать. В последующем все это может привести к тому, что серьезные аварии будет некому устранять, а последствия будут на порядок серьёзнее, чем, к примеру, в Новой Боровой в прошлом году.

Самое интересное, что люди не понимают, за что их увольняют. Некоторые, глядя на происходящее, сами уходят. По словам одной из работниц, 30 июля была огромная очередь у головного офиса на Пулихова, 15 за трудовыми книжками.

Помимо всего этого, людей заставляют прививаться, и опять же под угрозой увольнения, а кто не согласен, сразу же попадает в какой-то список. Таким же образом заставляют вступать в государственный профсоюз. Если человек откажется, то его полностью лишат премий.

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