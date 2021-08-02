МИД Польши: Тимановская в настоящее время находится под опекой польских дипломатов в Токио 4 2.08.2021, 16:04

2,628

Кристина Тимановская

Фото: @kristi_timanovskaya / Instagram

Белорусская бегунья получила гуманитарную польскую визу.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что белорусская бегунья Кристина Тимановская, отстраненная руководством белорусской сборной на Олимпиаде в Токио от участия в соревнованиях, прибудет в Польшу, передает «Польское радио».

«Кристина Тимановская обратилась за гуманитарной визой, которую получила. Кристина Тимановская выразила желание приехать в Польшу. Спортсменка уже имеет на это право. Польские дипломаты помогают ей организовать этот визит, потому что она получила соответствующую визу».

Марцин Пшидач заверил, что Министерство иностранных дел сообщит, когда бегунья уже будет в Польше. Он добавил, что Тимановская в настоящее время находится под опекой польских дипломатов в посольстве РП в Токио.

Кристина Тимановская была отстранена от участия в Олимпийских играх после критики белорусских спортивных чиновников. Они хотели заставить ее бежать дистанцию, на которую она не была подготовлена, а после отказа спортсменки, озвученного ею в соцсетях, намеревались отправить ее обратно из Японии в Беларусь.

Накануне, опасаясь репрессий режима Лукашенко, муж Тимановской — Арсений Зданевич покинул Беларусь и находится в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».