Украина призвала Запад определить четкую дорожную карту вступления в ЕС и НАТО 2.08.2021, 16:14

Страна готова к ускорению внутренних трансформаций.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в статье министра для издания Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте МИД Украины в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что геополитическая конструкция «постсоветское пространство», которую используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии, устарела, и пришло время заменить такое видение. В статье министр подчеркнул, что Украина является частью Запада, и НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так.

В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам в конце определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС», - пишет Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что США и их западные партнеры разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

«В случае Украины и Грузии, главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО», - отметил Кулеба, добавив, что обе страны уже принимают участие в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями, а вместе с Болгарией, Румынией и Турцией Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона.

Кроме безопасности взаимодействия, Украина и Грузия также отданы дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Свидетельством этому является образование «Ассоциированного трио» вместе с Молдовой, которое декларирует цель членства трех стран в Европейском Союзе.

«Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы.

Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы», - подчеркивает глава МИД Украины.

Министр подчеркнул, что Украина полностью отдана ускорению внутренних трансформаций, соответствует ожиданиям ее европейских и трансатлантических партнеров, однако, по его словам, «усилий Украины не будет достаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов».

«Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными», - резюмировал министр.

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