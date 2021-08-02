Как в Батуми каждое воскресенье проходят акции солидарности с народом Беларуси 2.08.2021, 16:26

Фото: ЛП / Белсат

Вместе мы — сила!

В Грузии продолжаются акции свободных белорусов. Вчера, 1 августа, активисты собрались на Батумском бульваре, на мирный митинг солидарности с политзаключенными. Участники и участницы пришли с портретами Марии Колесниковой, Степана Латыпова. Вспомнили убитого Романа Бондаренко скандируя «Не забудем, не простим» и «Жыве Беларусь!». Корреспонденты «Белсата» поговорили с участниками о личных мотивах и планах празднования годовщины белорусской революции в Батуми.

Андрей, участник акций солидарности в Батуми:

– Мы с женой переехали три месяца назад, здесь намного легче дышится. Я по семейным обстоятельствам недавно ездил в Минск, и то, что там происходит, просто ужас. К людям приходят по доносам, как в годы репрессий. У подъезда встретил соседа, который курил сигарету за сигаретой, спросил что с ним – оказывается, кто-то на него пожаловался и пришла милиция с обыском. Искали все что угодно, что можно было бы связать с «негосударственной символикой». Ничего не нашли, но все ящики выкинули, детей напугали.

– Вы ходите на акции в Батуми каждое воскресенье?

– Не каждое. Увидел объявление про сегодня и пришел поддержать, потому что как-то чат был не очень активным. Наверное, в теплую погоду всем хочется погулять. Но мне кажется, своих надо поддерживать, мне, кажется, это важно – для всех, кто это увидит.

– Вы планируете что-то на годовщину белорусского протеста?

– Да, мы делаем свой ролик, то что происходило в Батуми. Видео, фото с митингов, как мы собирались. Нас много людей собиралось, много плакатов. Я снимал на хорошую камеру. Постараемся сделать хороший ролик и распространить потом его.

– Как вам могут прислать материалы для ролика другие участники?

– Мы раньше все бросали в чат телеграм, но сейчас там появились люди, которые задают слишком много вопросов и вызывающе себя ведут. Это вызывает подозрение. Не то, чтобы это шпионы, но очевидно люди, которые хотят узнать много информации и не дать ничего взамен. Так что, лучше познакомиться или написать кому-то из нас, ведь опасно публиковать ссылки. Если уж обыски делают по доносам, то какие тут ссылки.

Саша, активный участник акций солидарности в Батуми:

– Мы приехали 31 мая, сразу же увидел расписание мировых акций и так попал на первую. Было там все достаточно объемно, даже «Аджария ТВ» приехали. Стараемся здесь и сейчас продвигать информационную повестку, ведь грузины плохо знают, что у нас происходит: у них своих проблем достаточно. Когда едешь в такси, не все, но многие говорят: Лукашенко – молодец. Начинаешь рассказывать, тезисно рассказываешь, чтобы они вообразили, в конце поездки они крестятся и говорят: «Не дай Бог, чтобы у нас такое произошло». Первое, что обычно говорю –представь, что ты на грузинском не имеешь права разговаривать. Вот у вас было такое в 75 году, пытались запретить грузинский и вся Грузия на уши стала, а у нас сейчас говорить на мове – признак экстремизма.

Когда мы уезжали из Минска, у нас был только цепенящий страх. Что мы не вылетим, что нас арестуют, миллионы страхов. Ты не живешь нормальной бытовой жизнью, ты живешь тем, что кого-то арестовали, кого-то забрали, TUT.by закрыли – и тебя все это накрывает волнами. В Минске, когда мы жили, состояние было такое, что как проснулся, тебе уже плохо. Сюда приехали, первая реакция была – недоумение от работы полиции. Когда в аэропорту стояли в очереди, ребенок плачет, подходит с другого конца зала полицейский и проводит без очереди пройти контроль. И потом здесь, когда была акция, подходит полицейский, спрашивает в чем проблемы, что за акция? Говорим акция солидарности белорусов. Спрашивает, есть ли у нас претензии к грузинскому правительству? Нет, говорю претензии нет, рассказываю что у нас происходит. А он говорит, чем нам помочь. И такое отношение полиции не может не удивить. Пройдитесь по набережной, посмотрите. Они ходят и делают свою работу: смотрят, чтобы не обокрали туристов, что-то еще. Это взрывает мозг, что люди не думают, кого в носках бело-красных арестовать, а чтобы не было краж, помочь, если кому-то плохо. Это удивительно.

– Вы планируете что-то на годовщину протестов?

– Нужно что-то обязательно, пока еще не знаю. Честно говоря, только сейчас начало отпускать, я приехал сюда как выжатый, после Минска и маршей. Ощущение, что приехал с войны, и было желание отоспаться и восстановиться. Теперь будут силы и есть идеи как раскачивать режим. Здесь много экспатов становится. Туристы уедут, и мы будем что-то делать обязательно, и 9-го будем обязательно.

Даша, участница акции солидарности в Батуми:

– Я здесь первый раз. Приехала 28 июля, чтобы поддержать подругу, привезти пару вещей ей и ее коллегам и 7-го августа поеду обратно. Я буду в Беларуси, пока мне это будет безопасно, пока нет прямых угроз. Конечно страшно. Было страшно, когда мы не ждем гостей и кто-то звонит в дверь или на улице останавливается темная машина. Как можно быть спокойным, если в стране беззаконие. Но я возвращаюсь с мыслью, что пока могу быть там – я буду там.

– Ты не боишься давать интервью?

– Думаю, что люди должны знать, что мы есть, что мы никуда не делись. Мы не скрылись, не испугались, и мы будем продолжать бороться. И я готова делать все, что в моих силах. Но в моих силах немного, вот хоть так поддерживать людей. Мы узнали, что здесь есть белорусы и что они готовы встречаться. Когда еще приеду в Грузию – опять пойду. Это очень кайфово, потому что ты не можешь этого в Минске. Вот так, надеть майку БЧБ, флаг и выйти. Это опасно. А тут чувствую то, чего давно у нас не было, как мы собирались вместе. Это яркие, приятные эмоции – глоток жизни. Доказательство, что мы продолжаем жить.

Надя, Ваня и Стас, участники акции солидарности в Батуми:

– Пока были в Беларуси – участвовали в Беларуси, сейчас участвуем здесь. 3,5 месяца как переехали. Здесь приятно, можно ходить с БЧБ-флагом. Здесь были дожди 10 дней, ничего не происходило. Но, если мероприятия какие-то собираются, мы приходим. Мне кажется, это психотерапия такая. Для нас, для меня. Мы приходим, смотрим друг на друга и расходимся. Первый раз на Купалье здесь встретились, на Дни культуры Беларуси здесь концерт был. Не все готовы на такой как сегодня формат. Но на концерт больше, вероятно, с детьми приходят.

– Мне первый раз здесь на акциях было страшно. Особенно, когда полиция подошла. Смотришь, не понимая что от них ждать – а они просто спросили, все ли у нас нормально, не нужна ли помощь? Это было необычно.

– Вы планируете что-то на годовщину протестов?

– Конечно, что-то будет и 8-го, и 9-го, вопрос пока – что точно.

– Как найти информацию для белорусов Батуми, если что-то запланируете?

– Есть сообщество «Беларусы Батумі». Она закрытая, можно через знакомых найти, или приходить сюда на воскресные акции и познакомиться с нами – вас добавят в чат. Не сидеть надо – приходить и знакомиться, и так находить информацию.

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