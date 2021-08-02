Поставщики подают на «Виталюр» в суд

Поставщики подают на «Виталюр» в суд1
- 2.08.2021, 16:29
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Компания рискует повторить судьбу «Домашнего».
Как стало известно «Нашей Ниве», тревожная ситуация складывается вокруг еще одной известной сети ритейла — «Виталюр», которой руководит бизнесмен Александр Яцук.
Поставщики говорят, что «Виталюр» с ними не рассчитывается: известно о долге в 444 тысячи рублей перед поставщиком круп «Эколайнгрупп», о долге в 159 тысяч перед «Молочным миром — столица». Информация об этом публикует суд.
Как следует из балансовой отчетности компании, 2020 год ей дался тяжело. Чистый убыток «Виталюра» — более 25 миллионов рублей. И это на фоне чистой прибыли около 13 миллионов в 2019 -м. Также за прошлый год вдвое, до 139 миллионов, выросли обязательства компании по погашению «краткосрочных« (со сроком погашения до 12 месяцев) кредитов и занимал.
Александр Яцук не стал говорить с корреспондентом. Но как объясняют редакции осведомленные источники, проблема в том что компания активно строилась, но в 2020-м пришел кризис.
Банки сократили возможности финансировать стройку. Пришлось доставать деньги, которые должны были пойти на расчет с поставщиками.
Сейчас компания пытается перекредитоваться или продать часть зданий, но цену недвижимости в бизнес-кругах пока называют «завышенной», покупателей в сегодняшней ситуации в Беларуси немного.
В последнее время ритейл чувствует себя безрадостно. Так, закрылась сеть магазинов Bigzz, фактически перестала существовать сеть магазинов «Домашний».