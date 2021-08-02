Турецкий министр: Мы справились с большинством пожаров
- 2.08.2021, 16:32
В Турции 7 пожаров из 132 продолжаются.
Спасатели смогли взять под контроль основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132, заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, пишет zn.ua.
"За последние 5 дней в Турции локализовали либо потушили 125 из 132 очагов лесных пожаров", - цитирует агентство "Анадолу" слова Пакдемирли.
На фоне ситуации с пожарами в Анталье зафиксировали сильную жару: температура достигла отметки в 42 градуса по Цельсию, что на 5-6 градусов выше среднего температурного значения в этот сезон. Жара, как отмечает агентство Associated Press, затруднила усилия, направленные на сдерживание огня.
Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров восемь человек погибли.