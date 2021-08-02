Как спортивное сообщество отреагировало на скандал с Тимановской 7 2.08.2021, 17:23

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Фото: kristi_timanovskaya, Instagram

Коллеги по цеху поддержали легкоатлетку.

Вчера на Олимпиаде в Токио произошел скандал: белорусская бегунья Кристина Тимановская сообщила о том, что ее отстранили от участия в Олимпиаде и пытаются насильно отправить в Беларусь. Также в сети появилась аудиозапись, на которой, как утверждается, члены белорусской делегации уговаривают спортсменку сняться с соревнований и вернуться в страну. В итоге спортсменка осталась в Токио — из аэропорта ее забрала полиция. Сегодня стало известно, что Тимановская получила польскую визу для въезда в эту страну.

На ситуацию со легкоатлеткой отреагировали многие ее коллеги по цеху. Многие спортсмены поддержали коллегу. Zerkalo.io собралo самые яркие высказывания.

«Иллюстрация прекрасно показывает, что о нас, о спортсменах, думают люди на руководящих позициях в спорте. «Вы всем обязаны государству». «Без нас вы никто». «Работай молча». Они не принимают никакой критики в свою сторону, потому что думают, что знают лучше. Они думают, что могут вершить судьбу спортсмена без его ведома. Хотя скорее всего они даже не думают, а исполняют приказ сверху», — высказалась Екатерина Снытина в своем Instagram.

«Продолжаю утверждать, что Беларусь в ее государственном выражении, если и станет чемпионом, то по результативным самострелам. Сегодняшняя история с попыткой наказать Кристину Тимановскую за самоуважение показательна. Девушка не стала молчать, когда пострадала конкретно из-за чужой ошибки. Они назвали это «глупостью»… И это уже не про гражданскую или политическую позицию, что весьма актуально в нынешнюю пору. Привет депутату Богдановичу и его гербовой футболке для эфиров госТВ. Это про человечность, дефицит которой образовался у белорусских госов.

Как же это убого и мелко — заставлять человека молчать, просить прощения за позицию у „бойца-министра“ и пытаться истребовать назад какие-то суточные. Настолько демотивировать, прибивать к земле, к среднему или ниже среднего уровня могут только личности, лишенные даже надежды на ее масштаб. Ни фантазии, ни самоуважения, ни уважения к другим. Большие люди учат и вдохновляют свое окружение верить в себя. Подрезать крылья — это легко, как любое мародерство. Дать им воздух — процесс созидательный, для людей, которые уже готовы отдавать», — написал Никита Мелкозеров в Instagram.

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