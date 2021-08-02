Названы профессии, которые будут популярны через десять лет 4 2.08.2021, 16:43

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Важными критериями станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

В течение ближайших десяти лет ряд популярных сейчас специальностей утратят актуальность за ненадобностью или будут упразднены из-за технологического прогресса. Об этом сказано в исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности на платформе Career Hub, опубликованном в понедельник, 2 августа, пишет сайт korrespondent.net.

Как сказано в исследовании, через десять лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями, а важными критериями при этом станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

Специальности, которые будут популярны к 2030 году:

куратор личной памяти;

менеджер путешествий в виртуальной реальности;

контролер магистралей;

советник по цифровым валютам;

хирург для увеличения памяти;

космический пилот и пилотесса;

менеджер по этическим вопросам;

консультант цифровой реабилитации;

компаньон для пенсионеров;

дизайнер мусора.

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:

аудитор;

секретарь;

риелтор;

водитель;

спортивный комментатор;

агроном;

грузчик;

разнорабочий;

бухгалтер;

экономист;

юридический консультант;

упаковщик.

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