Названы профессии, которые будут популярны через десять лет

Названы профессии, которые будут популярны через десять лет4
- 2.08.2021, 16:43
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Важными критериями станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.
В течение ближайших десяти лет ряд популярных сейчас специальностей утратят актуальность за ненадобностью или будут упразднены из-за технологического прогресса. Об этом сказано в исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности на платформе Career Hub, опубликованном в понедельник, 2 августа, пишет сайт korrespondent.net.
Как сказано в исследовании, через десять лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями, а важными критериями при этом станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.
Специальности, которые будут популярны к 2030 году:
куратор личной памяти;
менеджер путешествий в виртуальной реальности;
контролер магистралей;
советник по цифровым валютам;
хирург для увеличения памяти;
космический пилот и пилотесса;
менеджер по этическим вопросам;
консультант цифровой реабилитации;
компаньон для пенсионеров;
дизайнер мусора.
Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:
аудитор;
секретарь;
риелтор;
водитель;
спортивный комментатор;
агроном;
грузчик;
разнорабочий;
бухгалтер;
экономист;
юридический консультант;
упаковщик.