Медики назвали натуральные средства для укрепления зубной эмали 2 2.08.2021, 17:16

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Несколько полезных советов от специалистов.

При гиперестезии зубов (чувствительности зубной эмали) полезно использовать натуральные средства из арсенала народной медицины. Но помните: применяя эти рецепты, нельзя вылечить заболевания зубов и десен - их можно использовать как дополнительное лечение, чтоб уменьшить применение лекарственных препаратов или ускорить выздоровление. Также обязательна консультация стоматолога, пишет healthinfo.ua.

Для уменьшения чувствительности зубной эмали можно полоскать зубы раствором соды с добавлением пары капель масла чайного дерева. Данный метод не только позволяет укрепить эмаль, но также улучшает состояние десен, помогает бороться с зубным налетом.

Снизит чувствительность зубов и укрепит эмаль полоскание ротовой полости раствором соли. Чайную ложку поваренной соли нужно растворить в стакане теплой воды и полоскать рот после чистки зубов.

При гиперестезии зубов поможет отвар репейника, ромашки, коры дуба. Нужно заварить 5 г любой из трав в 0,5 л воды и полоскать этим отваром рот после приема пищи.

Полезно жевать прополис: разжевывать небольшой кусочек прополиса несколько раз в неделю.

Старинным народным средством снижения чувствительности зубов является молоко. Для этого теплое молоко (лучше домашнее) нужно пить небольшими глотками, задерживая его во рту на 10–15 секунд.

Укрепляет десны и зубы порошок из кожуры баклажана. Кожуру надо высушить в духовке, измельчить в кофемолке, залить 1 ст. л. полученного порошка стаканом кипятка, настоять некоторое время, процедить и добавить соль — 1 ч. л. Этим составом несколько раз в день полоскать рот.

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