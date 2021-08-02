Кто такая Кристина Тимановская: бегунья, которую пытались насильно вывезти из Токио 3 2.08.2021, 17:31

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Родилась смелая спортсменка в городе Климовичи.

В легкую атлетику Кристина Тимановская, с детства любившая играть во дворе с ребятами в «кто быстрее», попала благодаря учителю физкультуры. Преподаватель обнаружил беговые способности ученицы и отправил ее выступать на городские соревнования. Победа дала ей право участвовать в районных соревнованиях, а выступление на областном первенстве не осталось без внимания первого тренера Тимановской — Александра Афанасенко. Он предложил 15-летней девушке продолжить обучение в специализированном училище, пишет сайт officelife.media.

На республиканском уровне Кристина Тимановская впервые заявила о себе в сезоне 2014 года, когда на чемпионате Беларуси завоевала сразу две серебряные медали — в беге на 100 и 200 метров. Благодаря выступлению на чемпионате страны Кристину включили в состав белорусской национальной сборной. В 2015 году она уже представляла Беларусь на юниорском европейском первенстве в шведском Эскильстуне и в Суперлиге командного чемпионата Европы в Чебоксарах. На европейском первенстве Тимановская бежала все те же 100 и 200 метров, заняв соответственно 6-е и 17-е места.

В дальнейшем Кристина Тимановская совмещала свой спортивный рост с учебой в педагогическом университете им. Максима Танка, где отдавала предпочтение таким предметам, как «медицина», «спортивная медицина» и «лечебная физкультура». Несмотря на всю сложность совмещения учебы и большого спорта, после завершения Олимпийских игр в Токио Тимановская планировала получить еще одно высшее образование, считая, что учеба способствует совершенствованию профессиональных качеств.

В сезоне 2018 года Кристина Тимановская стартовала в беге на 60 метров на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме, бежала 100 и 200 метров на чемпионате Европы в Берлине. При этом на соревнованиях в Минске установила свой личный рекорд на 100-метровой дистанции — 11,04 с (с этим результатом по итогам сезона заняла 24-е место в мире).

Наиболее успешным для Тимановской стал сезон 2019 года, в котором она начала работать со своим нынешним личным тренером — австрийцем Филиппом Унфридом. Вначале белоруска заняла второе место на 100-метровой дистанции на домашних Европейских играх в Минске, а затем принесла золотую медаль в копилку сборной на летней Универсиаде в Неаполе, победив на дистанции 200 метров. Помимо этого, Тимановская финишировала седьмой на чемпионате Европы в помещении в Глазго в дисциплине 60 метров, а также участвовала в чемпионате мира в Дохе, где заняла 26-е место в беге на 200 метров. По окончании сезона Тимановская была удостоена почетного звания «мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

В коронавирусном сезоне 2020 года Кристине Тимановской не было равных на чемпионате Беларуси на дистанциях 100 и 200 метров, а в дисциплине 200 метров она выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх в Токио. В текущем сезоне Кристина Тимановская участвовала в чемпионате Европы в помещении в Торуне, где была дисквалифицирована за нарушение внутренней границы.

Второго августа Тимановская должна была бежать в Токио дистанцию 200 метров. Однако на старт не вышла. При этом 28 июля стало известно о недопуске трех белорусских легкоатлеток к соревнованиям из-за нарушения ими технических требований. Тимановскую поставили в эстафету 4 х 400 метров на замену. Она резко отреагировала на это решение, обвинив спортивных чиновников в некомпетентности. После этого руководство белорусской делегации решило вывезти Тимановскую в Беларусь, однако эти планы сорвались. Спортсменка решила не возвращаться на родину.

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