В Беларуси возможен рост стоимости коммерческого жилья 5 2.08.2021, 17:40

2,428

Связывают это с повышением цен на стройматериалы.

Стоимость коммерческого жилья в Беларуси может вырасти в связи с ростом цен на стройматериалы, заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на пресс-конференции в понедельник, сообщает «Интерфакс».

«Коммерческое жилье находится в свободном плавании. Здесь рынок диктует все условия. Если материалы будут продолжать повышаться в цене, это безусловно найдет свое отражение в стоимости квадратного метра жилья», - уточнил Пархамович.

Он напомнил, что в первом квартале металл подорожал на 80%, пиломатериалы по некоторым позициям – более чем на 200%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».