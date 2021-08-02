В Беларуси возможен рост стоимости коммерческого жилья

В Беларуси возможен рост стоимости коммерческого жилья5
- 2.08.2021, 17:40
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Связывают это с повышением цен на стройматериалы.
Стоимость коммерческого жилья в Беларуси может вырасти в связи с ростом цен на стройматериалы, заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на пресс-конференции в понедельник, сообщает «Интерфакс».
«Коммерческое жилье находится в свободном плавании. Здесь рынок диктует все условия. Если материалы будут продолжать повышаться в цене, это безусловно найдет свое отражение в стоимости квадратного метра жилья», - уточнил Пархамович.
Он напомнил, что в первом квартале металл подорожал на 80%, пиломатериалы по некоторым позициям – более чем на 200%.