Amnesty осудила нарушения прав спортсменов в Беларуси 1 2.08.2021, 17:55

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Организация опубликовала доклад о спортсменах в стране.

Случай легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались отправить из Японии в Беларусь, - не единственный пример давления, оказываемого белорусскими властями на спортсменов. Все больше атлетов в Беларуси оказываются вынуждены отказаться от своей карьеры и свободы, критикуя нарушения прав человека у себя на родине. Таковы выводы доклада международной правозащитной организации Amnesty International (AI) под названием «Как спортсменов в Беларуси подвергают показательным репрессиям за солидарность с протестующими», представленного в Берлине в понедельник, 2 августа, пишет сайт dw.com.

«Спортивное руководство Беларуси находится под прямым контролем властей при Александре Лукашенко. Спортсмены пользуются поощрением государства и уважением общества, поэтому неудивительно, что выступающие против властей атлеты становятся показательной мишенью для репресси», - констатировала эксперт AI по Восточной Европе и Центральной Азии Хеза Макгилл.

После массовых протестов против фальсификаций результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года в общей сложности было задержано 95 спортсменов, семеро подверглись политически мотивированному преследованию, а 124 - другим формам репрессий. 35 спортсменов и тренеров были исключены из национальных сборных - такие данные приводит Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF), неправительственная организация, оказывающая поддержку спортсменам, преследуемым в Беларуси за их политические убеждения.

Репрессии против Александры Герасимени

Отдельно представлен в докладе AI случай обладательницы трех олимпийских медалей по плаванию Александры Герасимени.

Завершив профессиональную спортивную карьеру, она посвятила себя тренерской работе с детьми. После того как она выступила в поддержку протестного движения, Герасимене запретили пользоваться для тренировок государственными (то есть всеми имеющимися) бассейнами в Беларуси.

В апреле 2021 года Следственный комитет Беларуси объявил об открытии против Александры Герасимени и Александра Опейкина, возглавляющих «Белорусский фонд спортивной солидарности», уголовного дела по статье о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Арест Елены Левченко

Другим ярким примером давления на высказывающих критику в адрес правительства спортсменов, по мнению AI, является история баскетболистки Елены Левченко, подписавшей в августе 2020 года открытое письмо с призывом провести новые президентские выборы, прекратить пытки и другие виды жестокого обращения и перестать арестовывать мирных демонстрантов.

30 сентября 2020 года ее задержали в аэропорту Минска, когда она собиралась улетать в Грецию на лечение спортивной травмы. Елена Левченко провела 15 дней в печально известном следственном изоляторе «Окрестина» в Минске, где подверглась особо жестокому обращению.

«Белорусские спортсмены заплатили высокую цену за то, что они мужественно высказали свою позицию», - резюмировала Хеза Макгилл. Правозащитница призвала всех присутствующих поддержать акцию солидарности с белорусскими атлетами: онлайн-марафон в поддержку белорусских спортсменов, который пройдет 9 августа по инициативе Белорусского фонда спортивной солидарности.

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