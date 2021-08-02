В Киеве пропал лидер «Белорусского дома в Украине» 5 2.08.2021, 18:07

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Его ищут СБУ и полиция.

В Киеве пропал лидер «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов. Он, предположительно, вышел на пробежку и не вернулся.

Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации.

«С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили», – говорится в сообщении.

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