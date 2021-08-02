Google запретит вход в аккаунты на старых версиях Android

Google запретит вход в аккаунты на старых версиях Android7
- 2.08.2021, 18:13
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Изменения вступят в силу с 27 сентября.
Компания Google запретит пользователям Android 2.3.7 (финальная версия Gingerbread) и старше входить в свои аккаунты. Об этом сообщает The Verge.
Если пользователь таких операционных систем попытается войти в свои аккаунты после 27 сентября, то увидит ошибку логина или пароля при попытке использования сервисов, таких как Gmail, YouTube и Google Карты.
Издание напомнило, что ОС Android 2.3.7 была выпущена почти 10 лет назад. Вместе с тем, на данный момент в мире насчитывается более 3 млрд пользователей Android-устройств. Поэтому такое нововведение может затронуть достаточно большое количество пользователей, отмечает The Verge.