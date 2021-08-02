Оксана Пушкина: Ситуация с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков
- 2.08.2021, 19:00
- 5,412
Своими руками состряпали политическое дело.
Журналист Оксана Пушкина прокомментировала скандал на Олимпиаде-2020 с участием белорусской делегации.
«Папа всю жизнь тренировал спринтеров. Разница подготовки между дистанциями 200/400м – огромная. Ситуация в Токио с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных беларусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвется», – написала Пушкина.