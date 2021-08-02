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Оксана Пушкина: Ситуация с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков

  • 2.08.2021, 19:00
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Оксана Пушкина: Ситуация с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков
фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Своими руками состряпали политическое дело.

Журналист Оксана Пушкина прокомментировала скандал на Олимпиаде-2020 с участием белорусской делегации.

«Папа всю жизнь тренировал спринтеров. Разница подготовки между дистанциями 200/400м – огромная. Ситуация в Токио с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных беларусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвется», – написала Пушкина.

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