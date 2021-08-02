Как на Марсе: в Гомельской области лесной пожар тушат уже 10 дней 2 2.08.2021, 19:07

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Фото: МЧС РБ

Фотофакт.

Жаркая и засушливая погода, которая установилась в Беларуси, приводит к масштабным пожарам. Один из них тушат уже второй день в Петриковском районе – это на западе Гомельской области. 26 июля его площадь составляла 85 гектаров. После этого спасатели решили подключить к тушению “летающую корову” – самый большой вертолет в мире, Ми-26. За сутки пожарным удалось уменьшить площадь возгорания до 75 гектаров, передает kp.by.

Как оказалось, пожар тушат до сих пор – борьба с огнем идет уже десятый день. Сейчас площадь пожара сократилась до 40 гектаров. На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. МЧС опубликовало эффектные фотографии с места ЧП. Это чем-то напоминает Марс.

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