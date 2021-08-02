По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган1
- 2.08.2021, 20:06
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Повалило деревья, сорвало кровлю на зданиях, повредило вышку мобильной связи.
В Витебской области по Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган - повалило деревья, сорвало кровлю на зданиях, повредило вышку мобильной связи. Информация об этом была опубликована на сайте Витебского областного управления МЧС.
- В результате сильного ветра в Россонском районе были повреждены кровли сразу четырех административно-хозяйственных зданий, а также была повреждена вышка мобильной связи. В результате упавшего дерева по улице Мира в Россонах оказалась зажата 34-летняя женщина. Спасатели пришли ей на помощь. Женщина была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.
И добавили, что по информации РУП «Витебскэнерго» в Россонах отключены три линии электропередачи.
- В Полоцком районе сотрудниками МЧС и другими компетентными службами проводятся работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р-20, - рассказали в Витебском областном управлении МЧС.