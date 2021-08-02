Сколько будет стоить обучение в популярных вузах Беларуси с 1 сентября 2 2.08.2021, 20:26

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Белорусские вузы поднимают стоимость обучения.

Белорусские вузы поднимают стоимость обучения. «Комсомольская правда» узнала, сколько будет стоить год учебы по новым тарифам в самых популярных университетах страны

БГУ

Приказ о повышение стоимости обучения подписал и ректор Белорусского государственного университета. Например, студентам 1-3 курсов мехмата придется платить на дневном за обучение в год 3622 рубля, на факультете радиофизики и компьютерных технологий – 4052, на экономическом факультете – 4866, на юрфаке от 4406 до 5061. Минимальная цена в прайсе вуза на ФФСН и филологическом факультете. С первого по третий курс стоимость обучения по специальностям «русская филология (по направлениям)», «социальная работа (по направлениям») составит 3190 рублей.

- Цены не повысились, а приведены соответствие с реальными затратами на обучение. Увеличение платы за обучение студентов 1-5-х курсов БГУ составляет 10% по университету, - пояснили в пресс-службе вуза.

БНТУ

В новом учебном году студентам политеха придется платить за обучение в среднем на 9,9% больше. Повысятся цены и для первокурсников. На большинстве факультетов плата за обучение на дневной форме составит 4263 белорусских рублей. Минимальная стоимость - 3996. В прошлом учебном году эти суммы составляли от 3633 до 3875 рублей.

На сайте БНТУ пояснили, что цена на обучение корректировались с учетом повышения размера базовой ставки с 185,00 рублей до 195,00 рублей и базовой величины с 27,00 рублей до 29,00 рублей. На рост цен также повлияло увеличение минимальной заработной платы с 375,00 рублей до 400,00 рублей.

- От данных показателей зависят размеры окладов и стимулирующих и компенсирующих выплат работникам. Остальные затраты (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.), включенные в стоимость обучения, рассчитаны в соответствии с действующими нормами и нормативами. Стоимость электрической и тепловой энергии включена в пределах установленных законодательством тарифов и норм их расхода, - говорится в сообщении БНТУ.

БГУИР

Новые цены появились и на сайте этого вуза. От 2815 до 3900 рублей в зависимости от курса с 1 сентября будет стоить дневное обучение на факультете компьютерных систем и сетей (все специальности). На факультете информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет на всех специальностях студенты будут платить от 2595 до 3900 рублей в зависимости от курса. Наиболее низкие цены на дневном установлены на специальности направления образования «Профессиональное обучение» на факультете радиотехники и электроники. Первокурсники здесь будут платить 2700 рублей, третий курс – 2385.

В среднем, цены на обучение в кузне айтишников, как и в других вузах, выросли не больше, чем на 10%.

БГМУ

- Расчеты итоговой стоимости обучения находятся в бухгалтерии на завершающей стадии. Скоро информация появится на сайте. В нашем вузе, как в других, повышение в среднем не должно превысить 10%. Мы последний раз поднимали цену на обучение в марте 2020 года. С того времени возросли расходы и на заработную плату, и на плату транспортных услуг, и на связь. Очень дорогие расходные материальны на медицинское обеспечение. По сути, это не повышение цен, а реальные затраты на стоимость обучения, - пояснили в пресс-службе БГМУ.

БГПУ

С 1 сентября по новому прайсу будут учиться и студенты Белгоспедуниверситета имени Максима Танка. Одни из самых дорогих «специальности с изучением иностранного языка». Например, стоимость обучения по ним на дневной форме для первого курса в новом учебном году - 3226 рублей, в прошлом – 2932 рубля.

- В среднем стоимость обучения увеличивается на дневной форме получения образования от 200 до 300 рублей в год, на заочной форме получения образования от 85 до 155 рублей в зависимости от специальности. Стоимость обучения на платной основе не корректировалась с 1 марта 2020 года, - поясняют в пресс-службе.

БГЭУ

О повышении стоимости обучения заявили в БГЭУ. На сайте вуза появилась информация, что стоимость дневной формы обучения для первокурсников с нового учебного года составит 2892 рубля без НДС для всех специальностей и факультетов, для 2-4 курсов – 2832 без НДС. Цены для заочников повысятся до 1032 рублей без НДС.

- Стоимость обучения на дневной форме повысится на 7,1% по сравнению с прошлым учебным годом. На заочном повышение чуть больше, чем на 5%, - пояснили в приемной комиссии.

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