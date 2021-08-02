В ОАЭ будут вакцинировать от Covid-19 детей от трех лет 2 2.08.2021, 20:40

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иллюстрационное Фото

Их будут прививать китайской вакциной Sinopharm.

Объединенные Арабские Эмираты начнут прививать китайской вакциной Sinopharm против COVID-19 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Это решение было принято после клинических испытаний и оценок, информирует Reuters.

Власть ОАЭ отметила, что в июне в ходе исследования проводился мониторинг иммунного ответа в 900 детей на вакцину Sinopharm. Оно проходило в Китае. В этом исследовании принимали участие некоторые члены правящей семьи Абу-Даби, которые сопровождали своих племянников и детей. Подробности исследования не сообщались.

В стране провели третьи клинические испытания вакцины Sinopharm, и начали ее производство в рамках совместного предприятия между Sinopharm и технологической компанией, базирующейся в Абу-Даби.

ОАЭ имеет наибольший процент вакцинированного населения от коронавируса в мире. По состоянию на 1 августа, 78,95% населения (около девяти млн человек) получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% - полностью вакцинированы.

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