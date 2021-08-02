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Вступление Грузии в ЕС поддерживают 83% грузин, 77% - за членство в НАТО

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  • 2.08.2021, 21:20
Вступление Грузии в ЕС поддерживают 83% грузин, 77% - за членство в НАТО

Опубликованы данные опроса.

Подавляющее большинство граждан Грузии поддерживают членство своей страны в Европейском союзе и НАТО.

Таковы результаты опроса Международного республиканского института, сообщает "Европейская правда".

В частности, на вопрос о поддержке членства Грузии в ЕС 83% опрошенных заявили, что полностью или частично это поддерживают.

На аналогичный вопрос относительно НАТО утвердительно ответили 77% грузин.

При этом более половины опрошенных (51%) не имеют представления, когда их страна может вступить в НАТО, 22% считают, что это произойдет после 2025 года.

33% респондентов считают, что Россия является главным препятствием на пути Грузии в НАТО, тогда как 31% придерживается мнения, что таким препятствием является наличие оккупированных территорий.

Опрос проводился между 15 и 30 июня 2021 среди 1500 респондентов.

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