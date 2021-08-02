В восьми странах выступили против «Северного потока-2» 2.08.2021, 21:39

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Фото: angi.ru

«Северный поток-2» – геополитический проект.

Группа законодателей из восьми стран — США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии — выступила против строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что председатели комитетов по международным делам парламентов продолжают выступать против строительства газопровода и выражают сожаление по поводу недавнего решения США и Германии возобновить проект.

«Мы считаем "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке», — отмечается в тексте заявления. Также указывается, что завершение строительства проекта укрепит влияние российского газа в европейских энергопоставках, подвергнет опасности национальную безопасность стран-членов Евросоюза и США, а также будет угрожать «и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины».

В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению по «Северному потоку-2», в рамках которого США обязались прекратить противодействие завершению проекта. Берлин обещал поддерживать энергетический сектор Украины после запуска газопровода. Также США и ФРГ предостерегли Россию возможными санкциями, если она будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.

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