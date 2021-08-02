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Недосеков: Дай Бог Тимановской дорогу куда-нибудь не в Беларусь

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  • 2.08.2021, 22:21
  • 4,182
Недосеков: Дай Бог Тимановской дорогу куда-нибудь не в Беларусь
Максим Недосеков

Прыгун-ябатька желает, чтобы его соотечественница покинула страну.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту, ябатька Максим Недосеков прокомментировал ситуацию белорусской соотечественницы Кристины Тимановской.

«Некоторые спортсмены будут рады, если она уедет. Даже если не брать политическую ситуацию, она как человек… Дай Бог ей дорогу куда-нибудь не в Беларусь. Она слишком гордая. Гордыня ее и погубила», – сказал Недосеков в эфире «Матч ТВ».

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